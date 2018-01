SEGA annuncia Two Point Hospital, dai creatori di Theme Hospital

Queste sono state le parole di John Clark, Executive Vice President of Publishing di SEGA Europe, in fase di annuncio:



“Siamo felicissimi di annunciare i frutti della partnership con Two Point Studios e svelare al mondo Two Point Hospital. La nostra volontà è sempre quella di trovare e lavorare con i migliori studi di sviluppo emergenti del mondo, un intento che si sposa con l’obiettivo di SEGA di pubblicare nuove IP che possono diventare franchise dal potenziale altissimo. La visione di Two Point Studios per Two Point Hospital e le loro ambizioni si sposano perfettamente con la nostra filosofia, e non vediamo l’ora di pubblicare il loro gioco alla fine di quest’anno”.



“Io e Gary abbiamo parlato per anni di questo progetto, e siamo davvero entusiasti di annunciare il primo gioco di Two Point Studio”, ha rivelato, poi, Mark Webley, co-fondatore di Two Point Studios. Il collega Gary Carr ha aggiunto: “Il meraviglioso team che siamo riusciti a mettere insieme, e la partnership con SEGA, hanno davvero svolto un ruolo fondamentale per dare vita alla prima parte della nostra visione”.



Two Point Hospital arriverà su PC in formato digitale via Steam e SEGA Store a fine 2018. Quello che vedete all'interno di questo articolo è il suo primo trailer ufficiale.