Rockstar Games svela Red Dead Online, la modalità multiplayer di Redemption 2

Rockstar Games ha svelato l'uscita della componente multiplayer di Red Dead Redemption 2 , che prenderà il nome di Red Dead Online : sulla falsariga di quanto avvenuto con GTA V e la sua modalità GTA Online , questa modalità permetterà di giocare insieme ai propri amici o in solitaria all'interno di un mondo convidiso con altri giocatori reali. La piattaforma sarà lanciata nel mese di novembre sotto forma di beta pubblica , che permetterà agli sviluppatori di testare l'infrastruttura di rete prima del debutto ufficiale. L'accesso alla beta sarà gratuito per tutti i possessori del gioco.

Stando a quanto dichiarato ai microfoni di IGN, il comparto online includerà alcuni elementi del multiplayer del primo Red Dead Redemption e qualcosa di completamente nuovo per la saga, dichiarazioni che lasciano ipotizzare il possibile debutto di una sorta di battle royale ambientata nel selvaggio West.



La stessa Rockstar reputa il lancio di una beta indispensabile per l'evoluzione di Red Dead Online, dal momento che nel ciclo vitale di GTA Online la stabilità creativa della piattaforma pare essere arrivata solo dopo il lancio di Heists, secondo il senior producer di Rockstar Josh Needleman. La software house punta a raggiungere il medesimo risultato un po' più velocemente per questo nuovo progetto, ma senza trascurare la solita qualità generale e soprattutto facendo attenzione alle mode del momento.



Red Dead Redemption 2 sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 26 ottobre, restate sintonizzati per le nostre impressioni dopo una nuova prova con mano su una versione avanzata del gioco western di Rockstar.