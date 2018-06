Ecco la descrizione ufficiale dei due giochi:



"Fai ritorno a Kanto in Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, e rivivi le avventure di un classico della serie Pokémon in un modo completamente nuovo! Questi due titoli sono stati creati da GAME FREAK, lo sviluppatore degli RPG della serie principale Pokémon. In Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! sarà possibile divertirsi a catturare i Pokémon grazie a uno stile di gioco inedito e adatto a tutti.



Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! sono basati su Pokémon Giallo, uscito per la prima volta in Giappone nel 1998. Queste nuove versioni, aggiornate e rivisitate per sfruttare al meglio le funzionalità di Nintendo Switch, presentano una meccanica di cattura dei Pokémon intuitiva e divertente ispirata a quella di Pokémon GO".



Si tratta, quindi, di un modo per avvicinarsi contemporaneamente ai fan di vecchia data e le nuove leve del fenomeno per smarphone che ha conquistato milioni di giocatori, Pokémon GO. Questo anche grazie alla speciale Poké Ball Plus in vendita separatamente:



"La Poké Ball Plus è un nuovo accessorio a forma di Poké Ball che, in piena linea con lo spirito Pokémon del nuovo gioco, può essere usato al posto del Joy-Con per giocare e interagire con Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! in un modo tutto nuovo. Oltre ad avere un sensore di movimento, questo dispositivo si illumina di vari colori, vibra ed emette dei suoni. Quando proverai a catturare un Pokémon selvatico lo sentirai muoversi all'interno della Poké Ball e, se la cattura andrà a buon fine, udirai anche il suo verso. Usata come un controller, la Poké Ball Plus ti permetterà di goderti ancora di più la tua avventura e di immergerti completamente nel mondo di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!



Ma è molto più di un semplice controller! Con questo dispositivo potrai anche portare uno dei tuoi Pokémon preferiti a fare una passeggiata con te nel mondo reale per accompagnarti nella vita di tutti i giorni. Grazie alla Poké Ball Plus potrai avere i Pokémon vicino a te anche mentre non giochi a Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee! e riceverai anche vari bonus quando li farai tornare nel gioco.



Inoltre, la Poké Ball Plus può fungere anche da Pokémon GO Plus. È proprio il caso di dire che questo accessorio è il... non plus ultra!".



Per ora è davvero tutto, in attesa di tutte le informazioni che ci separano dal lancio del prossimo novembre, vi lasciamo al primo trailer e le immagini ufficiali del gioco. Buona visione!