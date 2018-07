No Man's Sky sarà un gioco tutto nuovo con l'update NEXT

È stato uno dei giochi più controversi degli scorsi anni, ma tra pochi giorni No Man's Sky potrebbe tornare al centro delle attenzioni con un ecosistema tutto nuovo: Hello Games, il team di sviluppo capitanato dal designer Sean Murray , ha infatti mostrato i contenuti dell'attesissimo aggiornamento NEXT , che espanderà il mondo del suo simulatore spaziale in modi inaspettati.

L'update, già incluso nell'imminente versione Xbox One e disponibile anche per gli utenti PC e PS4, includerà il supporto al comparto multiplayer, permettendo di create una squadra con gli amici ed esplorare l’universo in compagnia, senza escludere la possibilità di unirvi a viaggiatori sconosciuti oppure attaccare altri giocatori per sopravvivere e deprederne le risorse. Tutto ciò che costruirete con il gruppo sarà condiviso con gli altri giocatori.



Un'altra grande novità è il comparto grafico, ora completamente rinnovato: a differenza del titolo originale, ora No Man's Sky potrà esser giocato anche in terza persona, sia sulla terraferma che a bordo della nave spaziale, mentre non mancano numerosi accorgimenti grafici che rendono il gioco molto più bello e accattivante. Infine, un altro punto su cui Hello Games punta per riconquistare gli utenti è il la costruzione delle basi, ora illimitata, con la possibilità di creare una base ovunque e su qualsiasi pianeta, con strutture più complesse e vaste.