Milan Games Week 2018: tutto ciò che c'è da sapere

24 settembre 2018 10:37 Milan Games Week 2018: tutto ciò che cʼè da sapere Milano si prepara ad accogliere la più importante fiera nazionale dedicata allʼindustria videoludica: ecco quando partirà e come funziona

Si avvicina il momento della Milan Games Week, la fiera nazionale più importante dedicata ai videogiochi che, dopo l'ottima edizione dello scorso anno, tornerà tra poco meno di due settimane a infiammare la città di Milano con tante novità.



In questa fase di avvicinamento alla fiera, Mastergame e Tgcom24 vi proporranno alcuni approfondimenti per scoprire come funziona la fiera, quali videogiochi potrete scoprire al suo interno e gli appuntamenti da non perdere assolutamente nella tre giorni dell'evento.

Milan Games Week: cos'èLa Games Week è un evento internazionale dedicato ai videogiochi, che nel nostro paese si tiene a Milano: si tratta di una fiera consumer, dunque studiata esclusivamente per permettere al pubblico di scoprire le novità legate all'industria videoludica. L'evento quest'anno si estenderà in uno spazio di oltre 35.000 mq con anteprime nazionali, tornei, retrogaming, cosplay, un'area indie e una zona dedicata ai più piccoli. Non mancheranno ospiti speciali, YouTuber e tanto altro ancora.



Gli appassionati di questo settore possono aspettarsi dunque di trovare le ultime novità già lanciate sul mercato, come il caso dei recenti Marvel's Spider-Man e Shadow of the Tomb Raider, che saranno protagonisti rispettivamente degli stand di PlayStation e Square-Enix, ma anche prodotti di prossima uscita come Call of Duty: Black Ops 4 di Activision e Super Smash Bros. Ultimate di Nintendo. Nel mezzo ci saranno tante postazioni di prova per testare con mano le ultime novità dei marchi preferiti e tante piccole perle che popoleranno l'area di sviluppatori indipendenti del Bel paese.

Milan Games Week 2018: dove e quandoL'edizione 2018 della Milan Games Week si terrà dal 5 al 7 ottobre nel complesso Fiera Milano Rho, raggiungibile sia in auto che con mezzi pubblici. Gli orari di apertura sono comuni per tutti e tre i giorni: la fiera sarà aperta da venerdì a domenica dalle ore 09:00 alle 19:00. All'interno del complesso fieristico ci saranno diversi punti di ristoro che vi permetteranno di godervi una full immersion tra le novità videoludiche senza allontanarvi dalla location.



Quest'anno, la fiera sarà inaugurata da David Cage, responsabile degli studi Quantic Dream e autore di capolavori come Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Due Anime e il recente Detroit: Become Human. Cage sarà presente venerdì 5 ottobre e incontrerà i fan in un meet & greet.

Milan Games Week 2018: quanto costaDiverse le soluzioni per accedere all'evento: dal biglietto giornaliero (la tariffa più economica è per l'ingresso nella giornata di venerdì 5 ottobre) all'abbonamento per tutta la durata dell'evento, con pacchetti studiati per le famiglie (due genitori più un bambino, o due genitori più due bambini) e soluzioni convenienti per i gruppi di persone. I prezzi variano a partire da 11 euro (con l'acquisto anticipato online), con un ridotto di 9 euro per l'ingresso giornaliero di bambini dai 6 ai 12 anni.

Milan Games Week 2018: gli espositoriL'elenco delle aziende partecipanti all'evento non è ancora definitivo, ma tra quelli confermati ci sono grosse aziende dell'industria videoludica che presenteranno alcuni dei giochi più importanti in arrivo sul mercato. Tra le più rilevanti segnaliamo la presenza di Activision, Bandai Namco, Koch Media (che porterà con sé i maggiori prodotti di Square-Enix, SEGA e Atlus), ma anche Nintendo, PlayStation, Xbox e Ubisoft. Tra le produttrici di hardware e periferiche da gaming, segnaliamo la presenza di Asus (e la sua linea professionale ROG), HP (e la linea gaming OMEN) e Trust Gaming.