Kingdom Hearts III tra Game & Watch e classici Disney

La casa di sviluppo di Final Fantasy, Square Enix, ha pubblicato un nuovo trailer di Kingdom Hearts III, il gioco di ruolo ambientato nell'universo di Topolino in arrivo entro fine anno su PS4 e Xbox One, completamente dedicato ai mini giochi che arricchiranno i tempi morti dell'avventura con protagonisti Sora, Pippo e Paperino. I mini giochi riproducono l'estetica tipica dei videogiochi con schermo bianco e nero dei vecchi Game & Watch mescolandola a quella dei classici Disney, vedere per credere!