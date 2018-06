Ken Il Guerriero: a ottobre su PS4

SEGA ha svelato che il gioco di Kenshiro per PlayStation 4, conosciuto in Giappone come Hokuto Ga Gotoku, arriverà in Europa col nome di Fist of the North Star: Lost Paradise.



La data di pubblicazione, arrivata insieme al filmato che potete ammirare in questo articolo, è fissata per il prossimo 2 ottobre, a circa sette mesi dal debutto nella terra del Sol Levante.



Fist of the North Star: Lost Paradise è molto atteso dagli appassionati non solo perché è il primo gioco di Ken Il Guerriero per PS4, ma anche perché è stato realizzato dagli autori di Yakuza, acclamata serie di giochi d'azione incentrata sulla malavita giapponese. Continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli che ci separano dal lancio!