Il Belgio contro le loot box: Blizzard rimuove l'acquisto con denaro dai suoi giochi

Si torna a parlare di loot box e microtransazioni dopo che l'ente Belgian Gaming Commission aveva etichettato come "illegali" le casse premio presenti nei videogiochi. Dopo le pressioni da parte dell'ente e dello stesso governo belga, Blizzard ha annunciato che non venderà più le famigerate casse premio in cambio di denaro reale , una mossa che sarà applicata tanto al mercato del Belgio quanto a quello dei Paesi Bassi.

I giocatori saranno sempre in grado di ottenere le loot box, ma non potranno più acquistarle in cambio di denaro reale. Per farlo, sarà necessario ottenere la valuta in-game (semplicemente giocando) e spendere i crediti dallo store digitale di Overwatch o di Heroes of the Storm per l'acquisto di casse premio.



Al momento non sappiamo se Blizzard estenderà questa iniziativa anche ad altri paesi in cui le loot box sono considerate al pari del gioco d'azzardo.