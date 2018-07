I genitori britannici permettono ai figli minorenni di giocare a GTA e Fortnite senza supervisione

Un sondaggio indetto da Childcare.co.uk in Gran Bretagna ha confermato una triste ma ormai nota realtà che attanaglia il mondo dei videogiochi: più della metà dei genitori non tiene conto delle indicazioni riportate dall'ente PEGI , che si occupa appunto di valutare l'età minima per la fruizione di un videogioco in base ai suoi contenuti, quando si tratta di acquistare un prodotto per i propri figli, specie se minorenni . Nonostante il bollino raffigurante l'età minima per poter accedere a un determinato prodotto sia ben evidenziato sulla copertina di ciascun videogioco , oltre l' 86% dei genitori ha ammesso di non tener conto delle indicazioni. Interessante notare come solo il 23% degli stessi genitori intervistati si sia detto favorevole a lasciare completa libertà ai figli minorenni nella visione di film dedicati a un pubblico maggiorenne .

Il sondaggio di Childcare ha confermato come il 43% dei genitori abbia notato un cambiamento negativo nel comportamento dei figli dopo aver permesso loro di giocare a prodotti violenti come Fortnite e GTA. Il 10% di essi ha confidato che i figli ora hanno una maggiore cognizione di come utilizzare un linguaggio scurrile per offendere e aggredire il prossimo.



Il campione preso in esame da Childcare comprendeva per il 72% delle madri di uno o più ragazzi dai 5 ai 16 anni, di cui il 53% sono di sesso maschile. Stando al sondaggio, il 34% dei figli del campione preso in esame gioca ai videogiochi per più di quattro ore al giorno, e che la maggior parte di coloro che si avvicinano al mondo di Fortnite lo fanno per spirito di aggregazione al gruppo di amici. Anche se l'etichetta che l'ente PEGI ha preparato dopo aver valutato attentamente il gioco riporta chiaramente che il titolo di Epic Games è sconsigliato per un pubblico di età inferiore ai 12 anni.