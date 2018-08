Electronic Arts cancella il torneo di Madden NFL dopo la sparatoria di Jacksonville

L'amministratore delegato dell'azienda californiana Andrew Wilson ha espresso il proprio cordoglio per le vittime dell'attentato, tra cui i giocatori professionisti Eli "TrueBoy" Clayton e Taylor "SpotMeplzzz" Robertson, annunciando che le restanti tappe per la qualificazione al torneo eSports saranno cancellate per permettere a Electronic Arts di rivedere le misure di sicurezza per le future edizioni di tutti i suoi tornei competitivi.



Wilson ha sottolineato come si sia trattato di un caso unico tanto nella storia dei videogiochi quanto per il crescente settore degli eSports, invitando la community a restare unita e supportarsi l'un l'altro in un momento così difficile, che non ha mancato di attirare l'attenzione dei soliti detrattori dell'industria videoludica, sempre pronti a rilasciare dichiarazioni pregne di pregiudizi e stereotipi sulla "pericolosità dei videogiochi".