Cina: perde la sensibilità alle gambe dopo 20 ore di gioco

Un ragazzo nella provincia di Zhejiang, in Cina, è stato trasportato fuori da un internet cafè in barella perché aveva perso la sensibilità alle gambe dopo una lunga sessione di gioco all'interno del locale.



L'uomo non ha fatto alcuna pausa durante la sua partita da oltre 20 ore e quando ha provato ad alzarsi per andare in bagno ha scoperto di non poter più muovere le gambe.



Questa è stata la dichiarazione di un amico presente sul posto ai microfoni dei giornalisti:



"Pare che abbia perso totalmente la sensibilità e non si potesse muovere. Abbiamo dovuto chiamare subito un'ambulanza".



In un filmato caricato su una piattaforma di streaming e video cinese (che potete vedere cliccando qui) si vede chiaramente l'arrivo dei paramedici intervenuti sul posto per aiutare il ragazzo.