Call of Duty: Black Ops 4: 80 giocatori per la battle royale

Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità battle royale, ovvero il genere di partite di sopravvivenza che ha reso famoso Fortnite, e inizialmente supporterà fino a 80 giocatori in contemporanea.



Il numero degli utenti connessi a Blackout, questo il nome della modalità, potrebbe però aumentare dopo il lancio, come spiegato da uno dei responsabili Treyarch, Dan Bunting:



"Per noi la cosa più importante non è il numero di giocatori [nella modalità Blackout] ma che l'esperienza di gioco sia il più rifinita possibile, questo è il formato ideale perfetto per chi giocherà al titolo. Quindi inizieremo con 80 giocatori, ma siamo andati oltre quel numero. Ogni volta che pubblichiamo un gioco o una beta è l'inizio di un qualcosa. Parteciperemo attivamente alla vita della community per avere feedback, per fare cambiamenti e aggiustamenti, per far evolevere il titolo fino a che arriveranno feedback. Dunque c'è molto che potrà essere aggiunto e molto che potrà succedere dopo il primo impatto che avrà il gioco una volta uscito".



Call of Duty: Black Ops 4 uscirà il prossimo 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC e la prossima settimana sarà disponibile una beta di Blackout riservata a tutti coloro che hanno preordinato il gioco.