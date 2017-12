30 novembre 2017 12:39 Nasce Mastergame: i videogiochi diventano "grandi" Il nuovo canale di Tgcom24 è dedicato a tutti quelli che almeno una volta nella vita, hanno passato qualche minuto in compagnia de "i giochini"

Esistono oggetti che segnano l’esistenza di una persona in modo definitivo, un po’ come quegli eventi a prima vista banali ma che cambiano radicalmente la vita. Quel momento, nel mio caso, è stato il giorno della prima comunione. Era il 1984 e, tra i vari regali, c’era anche uno sfavillante Colecovision, una delle prime console mai prodotte. Quell’oggetto, ancora non lo sapevo, stava per segnare tutto il resto della mia esistenza. Perché da allora, quel bambino capace di restare a bocca aperta davanti a Fabrizio Frizzi che a Tandem faceva giocare i “grandi” a Dragon’s Lair, in grado di guardare per ore le meteoriti di Asteroids frammentarsi in pezzi sempre più piccoli, avrebbe trovato nei videogiochi qualcosa più che un passatempo. Ne avrebbe fatto una passione, una compagnia e poi, in qualche modo, anche una professione. Perché senza quel Colecovision non avrei imparato l’inglese, non avrei conosciuto molti amici, ma soprattutto senza i videogiochi non sarei qui a presentare Mastergame, la nuova iniziativa editoriale di Tgcom24 che, nella nostra intenzione, porterà quelli che per anni sono stati definiti “giochini” al grande pubblico, il nostro pubblico, attento non solo alle ultime notizie, ma anche a tutte le tendenze.

Perché i “giochini” sono diventati grandi: dal Colecovision siamo passati alla Playstation 4, all'Xbox One X, a Nintendo Switch. Fore non c'è mai stato un momento migliore per poter scegliere cosa e quando giocare. Eppure da oltre un decennio il mercato dei videogame ha superato cinema e musica in molti Paesi e in Italia vale un miliardo abbondante di euro. Per non parlare del numero di videogiocatori: in Italia sono oltre 25 milioni, praticamente un abitante su due. E proprio a loro che Mastergame è dedicato: a chi magari è interessato all’argomento ma non abbastanza da cercare informazioni sui siti specializzati. A chi gioca a FIFA tutti i giorni e magari vuole allargare lo sguardo verso altri orizzonti. A chi vede i figli giocare tutto il giorno e vorrebbe capirci qualche cosa di più, anche solo per fare un regalo di Natale. E’ dedicato al curioso che vuole capire qualcosa di più degli esport ma anche a chi passa il tempo in metropolitana attaccato allo smartphone cercando di passare l’ultimo livello di Candy Crush Saga. E se siete esperti in materia, non pensiate di farla franca: troverete pane per i vostri denti.



Perché Mastergame nasce con un principio ben preciso in mente: parlare di videogiochi a tutti, ma facendolo nel miglior modo possibile. Ecco perché Tgcom24 ha scelto IGN Italia come partner in questa avventura: la versione italiana del più importante sito di videogame al mondo, grazie alla squadra di Andrea Minini Saldini, è diventata una realtà consolidata e garantisce una qualità del prodotto altissima, grazie all’esperienza ormai ultraventennale dei suoi redattori. In particolare Gianluca “Ualone” Loggia, firma storica del settore e con un grande seguito sui social, proporrà la sua versione sui temi più caldi, dalla scelta di che console comprare alle regole di buona condotta per un videogiocatore modello. Spazio anche al mondo Nintendo, con Mattia “Zave” Ravanelli, firma di IGN Italia e da anni una delle voci più autorevoli in materia, grazie all’esperienza maturata nella stampa specializzata di settore.

Ma non finisce qui. L’offerta di contenuti sarà arricchita ogni settimana da una serie di rubriche firmate dai migliori giornalisti, youtuber ed esperti del settore, compreso uno sguardo sul mondo dei cosplayer, con i lettori che saranno direttamente coinvolti e chiamati a “documentare” i loro migliori travestimenti. C’è il mondo degli Youtuber, grazie a Blasteem, la content factory italiana compartecipata da Mediaset e dedicata proprio ai migliori creator della rete, con i contributi video di diverse crew, a partire dai Melagoodo, trio che ormai da anni rappresenta un punto fermo per il pubblico più giovane. La partnership con Blasteem garantisce così contenuti a valore aggiunto da un mondo creativo e video-centrico capace di creare i nuovi trend.



Grande attenzione alla galassia degli esport che verrà approfondito grazie ai video di Simone “Akira” Trimarchi, ex giocatore professionista e memoria storica di un settore in grandissima evoluzione e ascesa dopo la decisione del CIO di riconoscere gli esport come disciplina sportiva a tutti gli effetti. Con Dino Lanaro, attore, presentatore ma soprattutto appassionato di videogiochi e volto di Gamerland, e Fabio “Kenobit” Bortolotti, grande esperto di retrogaming, ogni settimana invece Mastergame farà un tuffo nel passato grazie a Joystick: il duo, con grande ironia, trasporterà il lettore tra i segreti dei titoli che hanno fatto la storia, da Monkey Island a Bubble Bobble.



Spazio anche al calcio, con Mondo FUT che ogni settimana spiegherà ai lettori come creare una squadra da sogno nella modalità Ultimate Team di FIFA, senza spendere nemmeno un euro. Infine, ogni sabato, lo speciale tecnologia di Tgcom24 getterà in un minuto, con il ritmo delle breaking news, uno sguardo sul mondo dell’innovazione e, in particolare, su quello dei videogiochi.



A questo punto, tocca a voi. La nostra redazione, i nostri social, i nostri indirizzi mail sono a vostra disposizione per consigli e critiche. Buon divertimento con quei giochini che sono diventati grandi.



Ps: da grande nostalgico ecco una lista dei migliori giochi per Amiga secondo il sottoscritto. Aprite la gallery (troverete per ogni foto una breve descrizione del gioco) e godete anche voi di un potente amarcord. Che scorrano le lacrime