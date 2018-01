Il ruggito di Sega , la zampata che nessuno probabilmente si sarebbe aspettato, in primis Nintendo. Una Nintendo che aveva dominato l’epoca a 8 bit, sotterrando letteralmente il Master System di Sega in quanto a vendite e anche nell’immaginario collettivo… ma che di fronte al Megadrive dovette per forza di cose abbassare la testa o, meglio ancora, combattere fino all’ultimo nella più esaltante delle schermaglie tra console rivali. Quando i cosiddetti giochi delle terze parti erano raramente ad appannaggio di entrambi i concorrenti in gara e allora ci si sfidava a base di quintali di esclusive. Vediamo in questa galleria i giochi più belli: cliccate per allargare a tutto schermo e poter leggere le didascalie!

Il Megadrive nasce nel 1988 in Giappone, ma bisogna aspettare addirittura il 1990 per vederlo comparire in Europa. Indimenticabili, nel bene e nel male, le campagne pubblicitarie italiane con Jerry Calà quale testimonial. Il successo è comunque clamoroso, soprattutto in occidente. Proprio nel vecchio continente e negli Stati Uniti in particolar modo (dove è conosciuto come Genesis), il Megadrive riesce a strappare a Nintendo praticamente la metà del mercato. Forte di un’identità che propone la console a un pubblico teoricamente più furbo, smaliziato e adolescente rispetto al target familiare che era e rimane, ancora oggi, quello di Nintendo (con l’allora Super Nintendo).



In Giappone il Megadrive fa un po’ più fatica ad emergere, ma il risultato finale non cambia: saranno ben 30 milioni le console vendute alla fine del suo ciclo, numeri assolutamente degni per l’epoca. Un ciclo che, oltretutto, arriva alla sua conclusione dopo mille rilanci e rimandi. Sega era evidentemente terrorizzata all’idea di abbandonare la sua gallina dalle uova d’oro e provò a ritardare più volte la cosa, con periferiche aggiuntive che non riscossero mai grande successo (dal Mega CD al 32X). A pagare per tutti sarà il Saturn, il successore ufficiale, ma questa è un’altra storia.