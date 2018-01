Master System: la console che entrò nel cuore di una generazione

Con l'imbattibile NES come diretto concorrente, parlando esclusivamente e strettamente in termini numerici ed economici, il Master System di SEGA ebbe ben poche speranze di "sfondare" nel mondo dei videogiochi. Il suo claim pubblicitario la dipingeva come "Il massimo per un uomo", ma a conti fatti la console giapponese fu solo il massimo per i videogiocatori che se ne innamorarono, diventando magari poi appassionati ed esperti proprio grazie agli innumerevoli capolavori pubblicati a cavallo tra gli anni '80 e '90. Nella galleria seguente, che vi invitiamo ad allargare a tutto schermo per leggere le descrizioni, trovate quelli che - secondo noi - sono i giochi più rilevanti pubblicati per il SEGA Master System.