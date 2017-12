30 novembre 2017 11:39 Spider-Man torna su console... e lo fa alla grande!

Se avete sempre desiderato di vestire i panni dell'Uomo Ragno, il nuovo Spider-Man è un videogioco che non dovreste assolutamente perdere di vista. In uscita nel 2018 solo su PS4, si tratta di un gioco d'azione con visuale in terza persona in cui potrete impersonare il leggendario eroe dei fumetti, recentemente tornato alla ribalta grazie al debutto nel Marvel Cinematic Universe avvenuto in Captain America: Civil War del 2016.

THE AMAZING SPIDER-MANSviluppato dai ragazzi di Insomniac Games, autori di successi come Spyro the Dragon e Ratchet & Clank, Spider-Man ci porta nel cuore di una New York City completamente esplorabile in quella che si prospetta come un'avventura slegata dalla serie a fumetti o dalla storyline dell'universo cinematografico. Qui, un 23enne Peter Parker si troverà alle prese con una nuova minaccia che grava sulla città: Martin Li, un uomo potente che gestisce un ritrovo per senzatetto dove Zia May lavora come volontaria.



L'attività filantropica di Li funge però esclusivamente da copertura per la sua vita criminale sotto lo pseudonimo di Mister Negativo, che sarà il villain principale dell'avventura in compagnia di altri nemici storici come Kingpin, già visto nella serie Netflix Daredevil. La presenza del personaggio sarà dunque cruciale, sia che vestiate i panni dell'Uomo Ragno che quelli del suo alter ego Peter Parker, in un dualismo che già da ora appare molto interessante a livello di possibili risvolti narrativi. Lo scopo di Marvel, infatti, è di bissare il successo del suo Cinematic Universe in un settore in enorme espansione come quello videoludico, ed è per questo motivo che l'azienda tenterà di creare una trama fruibile sia dagli appassionati di fumetti e film di supereroi che da un pubblico occasionale, puntando in particolar modo sull'approfondimento della componente psicologica dei vari personaggi e il legame tra essi.



La presenza di vecchie conoscenze come Miles Morales, Gwen Stacy e Mary Jane Watson in questo senso fa ben sperare sullo spessore della trama e sul ruolo dello stesso Peter Parker, che potrebbe avere uno spazio importante nel canovaccio ideato dagli sviluppatori. Il fatto che la storia non sia dedicata alle origini dell'Uomo Ragno ma ci proponga una versione già matura dell'eroe in calzamaglia, offrirà infatti ai creativi di Insomniac Games un approccio più libero e meno limitazioni, tanto nella storia quanto nel gameplay, con l'eroe che potrà contare su un controllo ottimale delle sue abilità sovrannaturali.

Per agevolare i movimenti tra i grattacieli di New York, Spider-Man potrà usare il parkour per superare ostacoli e muoversi più velocemente. TRA I CIELI DI NEW YORKAll'importanza del comparto narrativo, Spider-Man associa un gameplay plasmato con cura su tre cardini principali: il sistema di combattimento, l'esplorazione di New York e l'aggiunta di momenti degni di un vero blockbuster cinematografico. Nel primo caso, sebbene l'impostazione di base sia chiaramente ispirata alla saga Batman: Arkham (ancora oggi la migliore trasposizione videoludica di un personaggio dei fumetti), gli sviluppatori hanno puntato su un gameplay che permette di unire combattimenti a terra, attacchi aerei, fasi stealth, interazioni con l'ambiente e un mix vincente tra l'uso dei poteri dell'Uomo Ragno e dei gadget in dotazione al protagonista.



Rispetto ai titoli dedicati a Batman, Spider-Man fonderà tutti questi stili in un sistema dinamico capace di sfruttare l'incredibile potenziale acrobatico del personaggio e donare al giocatore la possibilità di scegliere quale stile utilizzare per portare a termine uno scontro. Sarà interessante scoprire come queste abilità potranno evolversi nel corso dell'avventura e se ci saranno meccaniche inedite, magari in occasione dei combattimento contro i boss.



L'esplorazione, dal canto suo, vedrà un importante cambiamento rispetto ai sistemi già visti nei titoli precedenti dedicati all'Uomo Ragno: al fine di rendere l'esperienza fluida e scorrevole, gli sviluppatori hanno pensato di integrare elementi parkour nel sistema di movimento. Questi permetteranno di svolazzare tra un palazzo e l'altro grazie alle ragnatele, superando agevolmente ostacoli per acquisire il cosiddetto momentum e muoversi sempre più velocemente tra i grattacieli di New York. Così facendo, il team artistico ha potuto creare una città ricca di dettagli ed elementi caratteristici senza che questi rappresentassero un ostacolo all'esplorazione aerea. Il risultato è una riproduzione virtuale di New York tanto vasta e variegata da assumere una importanza fondamentale nell'esperienza di gioco.