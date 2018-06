"Ruspadana": la ruspa di Salvini diventa un gioco su AppStore, ma solo per poche ore

Un paesaggio pixellato e una ruspa: i punti si guadagnano schiacciando più uomini di colore possibile . Questo videogame è comparso per poche ore su AppStore con il nome " Ruspadana ". E lascia pochi dubbi su chi avrebbe ispirato agli sviluppatori il nuovo gioco: Matteo Salvini e il suo tormentone sulla ruspa con cui vorrebbe schiacciare i campi nomadi in Italia.

Non è una novità infatti che i giochi traggano ispirazione dalle tendenze dell'attualità o dalla vita quotidiana. Questa volta è toccato al ministro dell'Interno e alla sua famigerata ruspa il cui scopo originario è leggermente cambiato: non serve a distruggere i campi nomadi, ma a schiacciare migranti di colore.



"Ruspadana" è stato disponibile su AppStore per una giornata prima di essere oscurato. Il gioco è stato creato da Matteo Barni, Giampiero Salemme e Marco Romano, tre sviluppatori per iOS. Non si sanno le motivazioni dietro alla trovata del gioco, con ogni probabilità si tratta di uno scherzo. Ciò che sorprende è che un videogame simile sia sfuggito al controllo di Apple.