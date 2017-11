Ungheria, inaugurata a Budapest la statua di Bud Spencer

Una statua di due metri dedicata a Carlo Pedersoli, l'attore che ha dato il volto a Bud Spencer, è stata inaugurata a Budapest. L'Ungheria rende così omaggio all'attore italiano, amatissimo in tutto il mondo, in particolare nell'Europa dell'est. Un monumento gigante, ma che rende giustizia al celebre "omone" scomparso nel 2016. Alla base della statua è incisa una frase dell'inseparabile collega Terence Hill: "Non abbiamo mai litigato".