Thailandia, il gol più assurdo di sempre su calcio di rigore

Sembra una scena da film o da videogioco, invece quanto ripreso in un centro sportivo thailandese ha decretato la vittoria del Bangkok al termine di una sfida decisa ai rigori solo dopo un clamoroso 19-19. Come ci insegna la storia del calcio, i rigori sono sempre una lotteria durante la quale ogni pronostico viene anunllato. E la sfida in oggetto non è voluta essere da meno: ecco dunque che un rigore stampato sulla traversa si trasforma solo dopo alcuni secondi nel gol decisivo, tra lo stupore dei presenti e l'incredulità del portiere, troppo precipitoso nell'esultare e incurante della traiettoria del pallone.