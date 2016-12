11 gennaio 2015 Svolta per Tiffany: campagna pubblicitaria sull'amore con protagonista una coppia gay Per l'iconica azienda newyorkese di gioielli, "al giorno d'oggi la strada per il matrimonio non è più lineare, e il vero amore può accadere più di una volta e in forme diverse" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:36 - Per la prima volta nella sua storia, Tiffany&Co., icona mondiale della gioielleria, ha scelto una coppia di gay per la sua nuova campagna pubblicitaria dal titolo "Will you". Le immagini, scattate dal fotografo tedesco Peter Lindberg, mostrano 7 momenti di vita di coppie in diverse fasi delle loro relazioni. E in una di queste sono ritratti due omosessuali.

Un portavoce di Tiffany ha fatto sapere che non si tratta di due modelli ma di una vera coppia, ripresa nella foto mentre è seduta su una veranda a New York. Un'altra scena mostra un'altra coppia mentre si unisce in matrimonio con il figlio accanto.



"Le foto sono una celebrazione dell'amore moderno mentre creano scene che mostrano come l'amore si presenta in una varietà di forme", ha detto la portavoce dell'azienda, Linda Buckley. "Al giorno d'oggi, la strada per il matrimonio non è più lineare, e il vero amore può accadere più di una volta e in forme diverse".