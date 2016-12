Nasa, ecco gli archivi delle missioni Apollo: le foto più belle della corsa alla Luna

Migliaia di scatti, uno più suggestivo dell'altro, per raccontare la storia delle missioni Apollo che hanno portato l'uomo sulla Luna. La Nasa ha deciso di aprire i suoi archivi e ha pubblicato in Rete gli scatti realizzati dagli equipaggi delle sue navicelle spaziali. Si parte con la missione Apollo 7 del 1968 e si chiude con l'Apollo 17 del 1972. In mezzo l'allunaggio del 1969 e il fallimento dell'Apollo 13.