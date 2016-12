Si può essere sexy anche se paralizzateUsa, Rachelle: "Siamo tutti sensuali"

Nel 2011 si è sposata con il fidanzato Chris, dal quale ha avuto una figlia. Rachelle non si è lasciata limitare dalle sue condizioni e ha portato avanti le sue passioni, tra cui quella per lo sport. Senza dimenticare però gli scatti fotografici sexy, con i quali si è fatta conoscere nel mondo.



La giovane infatti ha posato in intimo per un servizio, uscendo allo scoperto e mostrando il suo fisico. "Lo faccio per dimostrare che siamo tutti persone capaci e non dobbiamo sottovalutarci, siamo sensuali anche noi". Rachelle ha così lanciato sui social network l'hashtag #WhatMakesYouSexy, invitando altre persone diversamente abili a mostrarsi nel loro fascino. "Iniziavo a pensare che gli altri non mi trovassero più piacente, la cosa non mi andava bene. Devo portare un catetere in ogni momento della mia vita, ma ormai è parte di me. Spero in una cura, ma devo amare me stessa", ha detto la modella ai media Usa.