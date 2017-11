Capita un po' a tutti di alzare gli occhi al cielo e ammirare immensi stormi di uccelli spostarsi come se si trattasse di un unico grande corpo in movimento. Tale fenomeno, però, sta diventando particolarmente raro nel Regno Unito, dove lo Storno Europeo, una delle specie più note, ha subito negli ultimi anni una brusca diminuzione, tanto da finire nella lista degli uccelli a rischio estinzione in UK. Ecco perché fanno particolarmente notizia le bellissime immagini provenienti da Gretna, città della Scozia, dove questi volatili hanno dato vita a uno spettacolo davvero unico.