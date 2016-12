San Diego, via al Comic-Con: dove supereroi e fumetti prendono vita con il cosplay

E' in programma in questi giorni a San Diego l'edizione 2015 del Comic-Con, la più celebre convention mondiale dedicata agli amanti di fumetti, cinema e videogiochi. Alla manifestazione, come da tradizione, sono previsti centinaia di cosplayer, alla ricerca del travestimento migliore del proprio personaggio preferito. Dagli immortali protagonisti di "Guerre Stellari" alla Vedova Nera degli Avengers è gara al costume più fedele.