Pokémon Go, in Israele una polizza assicurativa speciale per i danni causati dal videogioco

Una polizza assicurativa speciale per i danni causati dall'applicazione Pokémon Go. L'ultima novità riguardante il videogioco che sta spopolando in tutto il mondo arriva da Israele, dove la succursale di un'assicurazione internazionale ha emesso un contratto interamente dedicato alla copertura degli incidenti provocati dal videogioco. L'idea è nata dai casi di tamponamenti automobilistici e infortuni a persone che si sono verificati nelle ultime settimane, proprio per via delle distrazioni prucurate dagli schermi degli smartphone dei giocatori.