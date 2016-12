New York, fa strage di aste da selfie a colpi di cesoia

Armato di cesoie si aggira per le strade di New York a tagliare aste da selfie: è panico tra i turisti della Grande Mela. A organizzare questa sorta di candid camera è Buddy Bolton, buontempone statunitense che di mestiere fa il cabarettista, protagonista delle incursioni che terrorizzano gli appassionati dell'autoscatto. Insieme a un fido sodale, il giovane si aggira nei luoghi più turistici della metropoli per colpire di sorpresa poveri malcapiti. Tutto viene ripreso e prontamente pubblicato sul suo canale Youtube per portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro uno strumento che - parole di Bolton - "impedisce l'interazione umana".