Mr. Facebook prende casa a Milano? Vorrebbe comprare un doppio attico da 21 mln nel cuore del Quadrilatero della Moda

A Milano il mattone è caro ma non per lui: il numero uno di Facebook sarebbe pronto a sborsare 21 milioni di euro per aggiudicarsi una abitazione faraonica nel cuore del capoluogo lombardo. Si tratta infatti di un doppio attico nel Quadrilatero della Moda, il quartiere delle grandi boutique, a pochi metri dal Duomo e da Piazza della Scala. La dimora di più di 800 mq dovrebbe essere personalizzata sulla base delle esigenze di Mark Zuckerberg e della moglie Priscilla: all'interno dell'appartamento potrebbero venir costruiti una piscina da 50 metri e una sala cinematografica privata. Non si tratta però, della prima casa italiana per il genietto della Silicon Valley che aveva già acquistato in Piemonte il castello di Lavezzole.

"Sono tre mesi che lavoriamo a questo progetto - raccontano al settimanale Novella Duemila l'agenzia Proto Group che avrebbe curato la trattativa. - Il totale è di circa 800 mq, ma la parte più difficile è stato capire se si poteva installare una piscina di 50 metri all’interno dell’abitazione, cosa che è stata fatta, oltre che ad una sala cinema privata, un salone di oltre 300 mq e la stanza per la figlia di quasi 150 mq". Al momento però, mancano le conferme da parte del diretto interessato.



L'agenzia che ha seguito Mr. Facebook è specializzata in dimore di lusso per calciatori e altri vip in generale: a Milano avevamo già venduto un attico in centro a Robert Downey Jr e avevano trattato Palazzo Damiani, ma, come hanno fatto sapere, l'appartamento a cui sarebbe interessato il magnate dei social sarebbe "un record per la città. Siamo felici che Milano possa attirare ancora investitori di questo calibro".