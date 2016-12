Marte, la NASA vuole piantare patate sul pianeta in vista di una prossima missione umana

La NASA vuole far crescere le patate su Marte. Non è una di quelle "bufale" che si trovano sul web, ma una vera e propria missione che l'agenzia spaziale sta portando avanti in collaborazione con il Centro Internazionale della Patata. L'obiettivo è creare una piantagione di patate sul "Pianeta Rosso" prima dell'arrivo dell'uomo: da tempo, infatti, si parla di un possibile approdo su Marte da parte di una colonia di astronauti, che troverebbero così cibo in quantità per alimentarsi.