Londra, da Amleto a Otello la metro si "rinomina" per celebrare William Shakespeare

Scrittore acclamato, innovatore con i suoi testi teatrali, ma con un alone di mistero attorno. William Shakespeare è senza dubbio un simbolo della letteratura inglese e per celebrare l'anniversario dei 400 anni della sua morte la società dei trasporti di Londra, in partecipazione con il Globe Theatre, ha deciso di creare una mappa speciale della rete metropolitana della capitale, rinominando ogni fermata con il nome di uno dei personaggi creati dal Bardo.