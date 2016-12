L'infermiera più anziana del mondo compie 90 anni: da settanta lavora in ospedale

Quando ha iniziato a lavorare come infermiera, nel 1946, la penicillina era stata scoperta da poco, i vaccini antinfluenzali erano un'assoluta novità e la struttura del Dna ancora non era stata analizzata. Ora Florence "Seesee" Rigney ha appena computo 90 anni, ma continua a lavorare come infermiera nell'ospedale che ha visto l'inizio della sua carriera, il Tacoma General Hospital di Washington.