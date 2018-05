International Kissing Day: tutti i baci più belli del cinema in un unico video

Gli anni passano ma gli spettatori non smettono di sognare grazie ai baci più belli della storia del cinema. In occasione dell’International Kissing Day cosa c’è di più bello di rivederli tutti? Da Via col vento a Colazione da Tiffany fino a Ghost e al meraviglioso bacio tra Rose e Jack in Titanic.



Baci tra donna e uomo, tra donne o ancora tra uomini. Ci hanno fatto appassionare, piangere, gioire e, appunto, sognare. Buona Giornata Internazionale del Bacio!