In Vietnam in motorino per distribuire quaderni e penne ai bimbi, la “folle” avventura di Gabriele e Daniel

Un carico di 100 kg tra penne e quaderni , 4mila km, 10mila euro di budget e 6mila bambini raggiunti. Questi sono i numeri di " Carichi per il Vietnam ", l’impresa di Gabriele Saluci e Daniel Mazza , due esperti viaggiatori che, dal 26 luglio al 3 settembre, attraverseranno da nord a sud il Paese asiatico. I due amici partiranno da Torino e, una volta giunti ad Hanoi, si sposteranno in motorino , facendo tappa in alcune scuole per consegnare materiale didattico ai bambini meno fortunati.

L’iniziativa, finanziata da una raccolta fondi su Internet, sarà anche un’occasione per scoprire la millenaria cultura vietnamita.

Tgcom24 ha raggiunto Gabriele per chiedergli qualcosa di più sul progetto.



Come è nata l'iniziativa?

Io e Daniele ci siamo conosciuti su Internet e volevamo già da un po' fare un viaggio insieme. Abbiamo pensato di unire i nostri 300mila contatti per coinvolgere più persone possibili e così è nata la raccolta fondi.



Perchè avete scelto di viaggiare in motorino?

Volevamo imitare i vietnamiti in tutto e per tutto. Per loro, il motorino è il principale mezzo di trasporto e per loro è normale caricare di bagagli e andarsene in giro su una due ruote sgangherata. Abbiamo alternato le tradizionali mete turistiche a zone semiconosciute dove c'è solo tanta miseria.



Condividerete l'esperienza con le persone che vi sosterranno?

Certo, ogni giorno posteremo su Facebook foto dei momenti più significativi e realizzeremo una web serie per documentare i risultati del nostro progetto.



La raccolta fondi si è aperta pochi giorni fa. Come ha reagito la gente?

Siamo molto felici. Le persone ha risposto con grande entusiasmo. In soli due giorni, abbiamo ricevuto oltre 2500 euro ma possiamo fare ancora di più. Speriamo che tanti altri decidano di scommettere su di noi.