In Giappone arriva la prima linea di mobili per gatti

Di attenzione per i nostri amici a quattro zampe ne abbiamo tanta e non manca occasione per dimostrarlo. Dopo i matrimoni fra cani che hanno iniziato a diffondersi a partire da Milano, questa volta dobbiamo spostarci in Giappone per vedere nascere un nuovo tipo di commercio: i mobili su misura per gatti. Un'azienda della prefettura di Fukuoka ha infatti deciso di mettere assieme l'amore che internet ha sempre dimostrato verso i gatti e la passione per l'artigianato, molto diffuso nella zona. Il risultato, di ottima fattura, sembra possa essere apprezzato persino dai felini più esigenti.