Hawaii, vulcano getta tonnellate di lava in mare di fronte ai turisti

Tonnellate e tonnellate di lava che si riversano in mare davanti agli occhi increduli di un gruppo di turisti intenti a godersi una gita in barca. Uno spettacolo tanto unico quanto pericoloso che ha visto come protagonista il Kamokuna, uno dei vulcani ancora attivi situati nell'arcipelago delle Hawaii. Il fiume di lava, a contatto con l'acqua, ha sprigionato potentissimi getti di vapore. La scena mozzafiato è stata filmata e pubblicata in Rete.