Grenoble, distributore gratuito di racconti nelle metro per ingannare le lunghe attese

E' noto che leggere sia il miglior modo per ammazzare il tempo durante i viaggi in metropolitana o nei treni, per cercare di rendere più piacevoli i tragitti quotidiani spesso noiosi e monotoni. A Grenoble, in Francia, anche i lunghi momenti d'attesa si trasformano in terreno fertile per far volare la fantasia. Come? Tutto merito della geniale iniziativa del sindaco della città, con la collaborazione della casa editrice Short Edition, che ha deciso di fornire le fermate degli autobus e delle metropolitane di veri e propri distributori automatici, e soprattutto gratuiti, di racconti, tarati in base alla lunghezza dell'attesa che si prospetta al lettore-viaggiatore. “Ci abbiamo pensato la prima volta di fronte a un distributore di barrette di cioccolato e di bibite. Si può fare la stessa cosa con un po' di letteratura popolare, per occupare i tempi morti", ha commentato Christophe Sibieude, il presidente della casa editrice.



Le storie, stampate su un foglietto di carta simile ad uno scontrino, sono casuali e diverse di volta in volta, trasformandosi non solo in un tentativo di ridare vita alla cultura in senso lato, ma anche in un incentivo alla curiosità e alla sorpresa. Quale racconto capiterà in mano? Sarà bello? Sarà brutto? Sarà qualcosa che si può riutilizzare per divertire gli amici? Basta andare al distributore e provare.