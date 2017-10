La nuova frontiera della pole dance è l'allenamento con il gatto? E' quello che dimostra l'istruttrice svedese Eveline Lindstedt che pubblica su Instagram i video degli esercizi alla pergola, in un mix di ginnastica e danza, in compagnia dei suoi due felini di razza bengalese. In particolare, con uno di loro, tutto inizia con lo stretching davanti allo specchio per passare successivamente alle figure acrobatiche aeree