Forte vento a Pechino, un passeggero rincorre il suo biglietto aereo sulla pista

Il forte vento su Pechino di questi giorni sta provocando diversi incidenti, alcuni esilaranti. Tra questi quello di un passeggero cinese che, mentre sta per imbarcarsi al terminal tre dell'aeroporto internazionale della capitale, perde il suo biglietto sulla pista a causa delle raffiche d'aria che lo hanno spazzato via. L'uomo sta aspettando di salire sul suo volo, e all'improvviso comincia a rincorrere il biglietto in volo per tutta la pista. Alla fine riece a recuperarlo e a salire sull'aereo, tra le risate degli altri passeggeri.