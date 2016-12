Fontana del vino gratuita sul cammino di Santiago di Compostela

Una fontana del vino posta sul cammino di Santiago di Compostela per dare la possibilità ai pellegrini di dissetarsi. E' un modo che i proprietari della storica cantina Bodegas Irache di Ayegui (Spagna) hanno deciso di utilizzare per dare un segnale di generosità ma anche per farsi un po' di pubblicità. Il vigneto da cui viene prodotto il vino risale al 12.mo secolo e la sua storia è legata al monastero di Irache che veniva anche utilizzato come ospedale per i pellegrini che intraprendevano il cammino di Santiago. La fontana, comunque, oltre al vino serve anche acqua.