Ecco “Sarco”, la cabina per un’eutanasia domestica

Philip Nitschke è un promotore dell’eutanasia sin dagli anni ’90, una battaglia per la quale ha fondato anche un’associazione con nutrito seguito, la “Exit International”. Divenne famoso con il soprannome di “Dottor Morte” quando, dal 1995 al 1997, poté operare legalmente quattro morti assistite grazie a una legge dei Territori del Nord dell’Australia, poi ritirata.



Sposando la causa dell’eutanasia, in questi 20 anni Nitschke ha continuato a combattere non solo per affermare il diritto di poter decidere liberamente della propria vita, ma anche di poterla concludere nel modo più dignitoso possibile.