Con cammelli, canguri e tartarughe: i buffi selfie di un giovane viaggiatore irlandese

L'hanno soprannominato "dottor Dolittle" - dal nome del personaggio dei libri per bambini interpretato sul grande schermo da Rex Harrison ed Eddie Murphy - per la sua capacità di convincere gli animali a farsi... fotografare con lui . Allan Dixon è un 29enne irlandese che lavora nel marketing del turismo e che nel corso dei suoi viaggi è riuscito a scattarsi selfie con decine di specie diverse, compresi cammelli, canguri e leoni marini.

Postati sui social network come tradizione comanda, i buffi scatti di Allan l'hanno reso una piccola celebrità fra amici e follower. Tutto è nato dal suo amore per gli animali ("Provo una grande gioia in loro presenza, così grande che voglio condividerla"), anche se non sempre è facile immortalarli, perché molti di loro si spaventano davanti a una macchina fotografica.



Il segreto dunque è avere pazienza e aspettare che l'animale si senta a suo agio : "Ci metto dai cinque minuti alle tre ore per fare un selfie così - ha raccontato Allan - e le foto non rendono l'idea di quanta sporcizia finisce sui miei vestiti!".