Come finire in un quadro con "Dreaming in Paint" di Grant Woolard

Ci si risveglia una mattina nella stanza di Van Gogh, con vista Vesuvio pop di Wharol, e, affacciandosi dalla finestra, si ammira la piazza dello Sposalizio della Vergine di Raffaello. Poi ci si siede a tavola nell'Ultima cena vinciana, fino a ritrovarsi alla deriva come il Cristo nella tempesta di Rembrandt, dopo aver attraversato il ponte delle Ninfee blu di Monet. A tratti potrebbe sembra un incubo, come nell'Urlo di Munch, ma è solo il viaggio immaginario di un giovane creativo californiano, Grant Woolard, autore del cortometraggio: "Dreaming In Paint".