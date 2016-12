Bizzarri e spesso brutti, ecco i grattacieli più strani in giro per il mondo

Hanno forme bizzarre come un cesto di vimini o la figura di statue orientali e invece sono grattacieli. In giro per il mondo si ammirano bellezze architettoniche, ma alle volte ci si ritrova anche a osservare strane costruzioni di dubbio gusto. Se "l'importante è che se ne parli", queste costruzioni hanno colpito nel segno. Sono tra le più fotografate dai turisti.