Uomini in tacchi a spillo contro il femminicidio

10:51 - Una marcia di uomini in tacchi alti che camminano per più di un chilometro in diverse città del mondo. La singolare protesta, che si ripete ogni anno, ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla violenza contro le donne e il femminicidio. “Walk a Mile in Her Shoes”, che coinvolge migliaia di persone in tutto il mondo, è ormai un’occasione per discutere sul tema della violenza di genere, ancora troppo spesso nascosta dalle stesse vittime.