Londra, ecco il nuovo baby Mozart

06:24 - Si chiama Curtis Elton il bimbo riconosciuto da tutti come il baby Mozart. Suona il pianoforte da quando aveva tre anni, ed è il più giovane al mondo a ricevere una laurea di primo livello, titolo di solito conferito alle persone dai ventidue anni in su. Pluripremiato come miglior stella nascente, Curtis ha già pubblicato un album, e, nel mondo della musica, è ormai una star di fama mondiale. Il suo sogno nel cassetto? Suonare per la regina Elisabetta.