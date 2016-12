"Prova la tua bara", successo in Austria

00:50 - La proposta fa letteralmente tremare i polsi: prova la tua bara. La trovata è stata lanciata dalla “Bestattung backstage”, un’agenzia funebre di Innsbruck in Austria, che ha proposto una giornata di porte aperte per scegliere la propria bara preferita e prenotarla per il giorno della dipartita.

L’azienda sta avendo un ottimo riscontro e ha tenuto a precisare che la trovata, oltre che pubblicitaria, è nata per esorcizzare la paura della morte. Tra le offerte spiccano una sorta di 'prova materasso' in una bara, che può anche essere pitturata con colore e pennello secondo i propri gusti. Inoltre, se nessuna di quelle in catalogo soddisferà le richieste dei clienti, si potrà farne una su misura, con un’accortezza: attenzione a non ingrassare.