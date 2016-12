Gli italiani sempre connessi, anche al mare

- Basta fare un veloce giro sui principaliper vedere che amici e parenti sono tutti connessi e intenti a pubblicare le foto della spiaggia, del cocktail e della tintarella appena conquistata. A confermare che gli italiani non riescono a staccare la spina dalarriva adesso un'indagine dell'della School of Management deldi Milano. Secondo lo studio, nel nostro Paese ci sono 27 milioni di22 milioni dei quali sempre collegati a

C'è chi controlla compulsivamente la mail, chi non ce la fa a non aggiornare lo status Facebook e quello che deve fare la telecronaca minuto per minuto della vacanza con una valanga di tweet.

E visto che sono tutti online, la banda della spiaggia si congestiona spesso e volentieri. Per molti vacanzieri allora, il problema principale resta la ricerca di una connessione 3G/HSDPA adeguata. I bar con il WiFi libero diventano subitoi più frequentati.

Per limitare il dilagante esibizionismo, alcuni lidi sono già corsi ai ripari imponenendo ai propri ospiti delle vere e proprie regole di buone maniere. Obiettivo: bandire o, quantomeno, limitare, l'utilizzo selvaggio di cellulari e fotocamere.

Finiremo come l'Australia dove è già partita una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno del phubbing, vale a dire la dipendenza da smartphone? E' presto per dirlo, ma siamo già sulla buona strada.