Tom, l'uomo senza grasso ma che ama lo sport

- "Il mio ragazzo ha una rarissima malattia, ma insieme siamo una coppia normale": parla Alice Miller, 23 anni,fidanzata con l'uomo "senza grasso". Il para-ciclista Tom Staniford, 24 anni, è uno degli otto uomini al mondo ad avere la sindrome di MDP: non riesce ad accumulare adipe sotto pelle, ha il diabete di tipo 2 ed ha perso l'udito quando era solo un bambino. Oggi ha solo il 40% dei muscoli di un uomo medio.

Alice ha conosciuto Tom on-line e ora vivono insieme a Londra. "E' stato strano vederlo nella vita reale al primo appuntamento - ha raccontato la giovane. - Sono rimasta sorpresa dal suo aspetto ma perché lui era molto più alto di quanto mi aspettassi".

A prima vista il ragazzo sembra anoressico, ma la sua mancanza di muscolatura non dipende da un disturbo dell'alimentazione. E' affetto dalla sindrome MDP: da neonato aveva un peso normale, ma poi ha iniziato a perdere grasso intorno al volto ed agli arti. Paradossalmente il suo organismo “crede” di essere obeso e questa percezione sbagliata è causata dagli elevati livelli di grassi nel sangue. Successivamente è insorto il diabete di tipo 2.

La sindrome, causando la perdita di peso, ha inoltre aumentato il rischio di rottura delle ossa, tanto che attualmente il ragazzo deve adottare metodi alternativi per proteggere il proprio corpo e per proteggersi dal freddo. La rara patologia non impedisce però a Tom di essere un campione di para-ciclismo.