Usa, le leggi assurde in vigore

Gli Stati Uniti sono la patria delle stranezze e dei controsensi: a volte le loro leggi sono un ottimo repertorio di pura follia. Ecco una bella raccolta di normative che sono attualmente in vigore.

ALASKA - E' legale sparare a un orso ma è illegale svegliare l'animale solo per scattargli una foto.

CALIFORNIA - E' vietato l'accoppiamento di animali a 500 metri da una scuola o da un luogo di culto. Supponiamo che la legge si applichi anche agli esseri umani.

NORTH DAKOTA - E' illegale per i ristoranti servire al tempo stesso sia brezel che birra.

OKLAHOMA - E' illegale avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Purtroppo, è anche illegale per i proprietari di bar consentire a chiunque di fare sesso con un bufalo all'interno del loro locale. E il sesso orale tra marito e moglie? Punibile con un anno di carcere e una multa 2,500 dollari.

NEVADA - Non ti è permesso acquistare bevande per più di tre persone alla volta.

WISCONSIN - Sentita questa: è illegale servire sostituti del burro nelle prigioni di stato. Grandioso. Ora i lavoratori della mensa hanno qualcos'altro di cui preoccuparsi.

TEXAS - Se volete vendere un vostro occhio, qui non è possibile. Buono a sapersi.

NORTH CAROLINA- Appassionato di bingo? Perfetto ma in North Carolina non puoi giocarci per più di 5 ore.

SOUTH CAROLINA - Qui è possibile giocare a Bingo per tutto il tempo che desideri ma è illegale per i minori di 18 anni divertirsi con un flipper.

HAWAII - Non è possibile inserire monete nelle orecchie.

UTAH -Una persona non può fare sesso nel retro di un'ambulanza se sta rispondendo a una chiamata di emergenza.

MASSACHUSETTS - E' proibito russare a meno che non siano chiuse tutte le finestre delle camere.

MAINE - Non si può tenere le luci di Natale accese passato il 14 gennaio. E' permesso solo se sono appese al caminetto.