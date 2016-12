Ex ebreo timorato vende il proprio posto in paradiso: l'asta arriva a 100 mila dollari

foto Dal Web

- Prenotarsi un posto in Paradiso. Proprio così. Per il biglietto d'ingresso basta staccare un assegno, sottoscrivere un regolare contratto ed il signor Ari Mandel di New York sarà felice di cedere il proprio posto nel Giardino dell'Eden. Ha deciso di metterlo in vendita su e-Bay al prezzo di base d’asta di 99 cent. Con una precisazione: “Non siate ebrei micragnosi. Pagate e avrete vita eterna”. Il messaggio è stato sicuramente ricevuto: l’asta è arrivata a 100mila dollari. Poco dopo la direzione del sito ha cancellato la pagina.