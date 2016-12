Scozia, matrimonio Jedi presto legale

foto Dal Web Correlati "Guerre stellari", remake dei fan

La parodia hard di "Star Wars" 16:36 - I cavalieri Jedi potrebbero presto sposarsi legalmente in Scozia. Sì, proprio così. Attualmente, sono riconosciuti dalla legge solo i matrimoni religiosi e civili ma nel nuovo regolamento che disciplinerà i matrimoni c'è una clausola che potrebbe legalizzare le cerimonie di matrimonio fatte da gruppi basati su un “credo”. Il documento sarà sottoposto al giudizio del Parlamento scozzese nei prossimi giorni. - I cavalieri Jedi potrebbero presto sposarsi legalmente in Scozia. Sì, proprio così. Attualmente, sono riconosciuti dalla legge solo i matrimoni religiosi e civili ma nel nuovo regolamento che disciplinerà i matrimoni c'è una clausola che potrebbe legalizzare le cerimonie di matrimonio fatte da gruppi basati su un “credo”. Il documento sarà sottoposto al giudizio del Parlamento scozzese nei prossimi giorni.

La polemica - La Libera Chiesa di Scozia ha ipotizzato che il documento che regola le unioni matrimoniali potrebbe autorizzare organizzazioni come la Società dei Cavalieri Jedi a officiare cerimonie matrimoniali oltre a organizzazioni più autorevoli come la Humanist Society di Scozia.



Il reverendo Iver Martin della Libera Chiesa ha detto: “Ci sono un sacco di persone in una società differenziata come questa il cui credo può significare virtualmente qualsiasi cosa, come la Società della Terra piatta e quella dei Cavalieri Jedi. Non sto dicendo che dovremmo dare spazio a quel tipo di credo personale ma quando si iniziano a dare licenze matrimoniali che saranno officiate all'interno di questi gruppi, si rimane spiazzati”.



Come fare un “matrimonio Jedi” - Secondo il censimento britannico del 2011, circa 177mila cittadini del Regno Unito si identificano come Cavalieri Jedi, rendendo questo “credo” la più diffusa “religione alternativa” in Inghilterra e Galles. Esiste già un protocollo per il “matrimonio” nella Chiesa Jedi: i membri possono stare davanti un ministro Jedi e recitare voti come: “Nelle forze delle tenebre e nelle forze della luce, ovunque tu possa andare e qualsiasi cosa possa affrontare, prometti di condividere la tua vita in matrimonio con questo Jedi?”